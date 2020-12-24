شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح معرض جامعة أسوان الأول للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان معرض جامعة أسوان الأول للكتاب، الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، وذلك بمقر كلية الزراعة بصحاري، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد بهي نائب رئيس هيئة الكتاب، وعدد من أساتذة وعمداء الجامعة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

أكدت وزيرة الثقافة، أن أسوان أحد البقاع المميزة على أرض مصر، وأن التوسع الذي تنتهجه وزارة الثقافة في إقامة معارض الكتاب بكافة المحافظات يهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات بما يحقق زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، وأوضحت أن المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي مشيرة إلى أنه الأول بمشاركة دور النشر الخاصة، وذلك ضمن خطوات دعم صناعة النشر والكتاب، كما أشادت بالإنشاءات الجامعية الجديدة، والتي تضم مسرحا للمساهمة في تخريج جيل يدرك اهمية الإبداع في استكمال مسيرة التنمية، وتابعت أنه تم تخصيص قسم لإصدارات مكتبة الأسرة وكنوز هيئة الكتاب التي تحددت أسعارها طبقا لسنة طباعتها، والتي تبدا من جنيه واحد تيسيرا على الطلاب ورواد المعرض .

من جانبه ثمن محافظ اسوان جهود وزارة الثقافة في جنوب مصر، مشيدا بإنجازاتها في محافظة أسوان والمضمون الإبداعي الذي يليق بقيمة ومكانه أبناء المحافظة، مشيرا إلى الأحداث الفنية والفكرية المحلية والدولية التي تحتضنها أسوان تضعها ضمن المدن الثقافية العالمية، وأشار إلى تقديم كافة أشكال الدعم للفعاليات الهادفة إلى تنمية الوعي وتطوير المجتمع .

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة في إقامة أنشطة متنوعة للطلاب، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعمل على تقديم خدمات فكرية اضافية لشريحة كبيرة من الشباب باطلاعهم على جديد العلوم والفنون الإنسانية، كما أكد وجود الكثير من المواهب الطلابية، وأعلن انشاء مسرح داخل الحرم الجامعي لاتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم .

وأوضح رئيس هيئة الكتاب، أن المعرض يستمر حتى 31 ديسمبر ويقام على مساحة 250 متر مربع بمشاركة 20 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة «قصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة وأكاديمية الفنون» ولأول مرة تشارك دور النشر الخاصة .

سبق افتتاح المعرض لقاء جمع وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان حيث تم الاتفاق على تكثيف الأنشطة الإبداعية في جميع أنحاء المحافظة تعزيز التواصل مع المبدعين من ابناءها، كما قامت وزيرة الثقافة باهداء كل من محافظ اسوان ورئيس جامعة اسوان درعين تذكاريين تقديرا لجهودهما في دعم الإبداع .

وزيرة الثفافة إيناس عبدالدايم - صورة أرشيفية