شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تبدأ من الأحد الموافق 10/1/2021 إلى الخميس الموافق 4/2/2021.

وأعطى توجيهاته بضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وشروطها والإلتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات، ومراعاة الحالات الإنسانية للطلاب، وأهمية يوم 14 يناير 2021 لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب للاحتفال بعيد أسوان القومى، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا.

ومن جانبه اعتمد خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، الجداول التفصيلية لامتحانات لنقل لجميع المراحل وكذلك الشهادة الإعدادية، حيث تبدأ امتحانات النقل لمدارس المرحلة الإبتدائية بجميع أنواعها اعتبارًا من الأحد الموافق 10/1/2021 إلى السبت الموافق 23/1/2021.

وتبدأ امتحانات النقل لمدارس المرحلة الإعدادية بجميع أنواعها من الأحد الموافق 10/1/2021 إلى الأحد الموافق 24/1/2021.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع أنواعها من الثلاثاء الموافق 26/1/2021 إلى الأربعاء الموافق 3/2/2021.

وتبدأ امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني بجميع أنواعه من الخميس 14/1/2021 إلى الخميس الموافق4/2/2021.

وتجرى امتحانات النقل للصفين الأول والثانى (العام) بالمدارس إلكترونيًا وتحدد مواعيدها من قبل الوزارة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية راعت المناسبات والأعياد القومية أيام (6- 7- 8) يناير 2021 لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ويوم 14 يناير للاحتفال بعيد أسوان القومى، ويوم 19 يناير لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد الغطاس، وكذلك يوم 28 يناير 2021 للاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير 2021.