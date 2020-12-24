شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسوان ونائبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت انتخابات اتحاد طلاب جامعة أسوان، اليوم الخميس، بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه والأمناء المساعدين لمجلس اتحاد الطلاب والتي أجريت في الحرم الجامعي بصحاري برئاسة الدكتور أحمد علاب، رئيس الجامعة.

وقال غلاب إن الماراثون الانتخابي بدأ بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس 10 ديسمبر، وتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم الأحد 13 ديسمبر وتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما اجريت انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر وتمت الإعادة في اليوم التالي، كما أجريت انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

وأضاف أن أعمال الإنتخابات الطلابية انتهت اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه، وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب محمد يوسف عابد صيام، رئيس اتحاد الجامعة، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الحقوق، وفوز أحمد محمد باشا محمد، نائب رئيس إتحاد الجامعة، الطالب بالفرقة الرابعة كلية دار العلوم، وفوز الأمناء اللجان والامناء المساعدين باتحاد الجامعة.