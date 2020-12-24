شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ وتركيب خطوط مياه الشرب في قرية كومير بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن إبراهيم نصير، رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، أنه تم البدء في تنفيذ وتركيب خطوط مياه الشرب قطر 4 بوصة بطول 1550م، وذلك بقرية كومير وحاجر كومير ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا.

وأوضح أن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، شدد على متابعة المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمحافظة وتذليل أي عقبات تواجه هذه المشروعات والتنسيق مع جميع الجهات لضمان سير العمل وذلك لخدمة المواطنين.