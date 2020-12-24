شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ وتركيب خطوط مياه الشرب في قرية كومير بإسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن إبراهيم نصير، رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، أنه تم البدء في تنفيذ وتركيب خطوط مياه الشرب قطر 4 بوصة بطول 1550م، وذلك بقرية كومير وحاجر كومير ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا.
وأوضح أن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، شدد على متابعة المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمحافظة وتذليل أي عقبات تواجه هذه المشروعات والتنسيق مع جميع الجهات لضمان سير العمل وذلك لخدمة المواطنين.
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