شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 1300 متر في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد، وذلك بحوض أبو عامر 55 زمام قرية الكيمان.

وأسفرت الحملة -بحسب بيان الخميس- عن إزالة 7 مخالفات بمساحة 1300 متر، عبارة عن تعديات بالبناء على أراضي زراعية بالطوب الأبيض بارتفاعات مختلفة دون سند من القانون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.