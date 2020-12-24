شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 1300 متر في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد، وذلك بحوض أبو عامر 55 زمام قرية الكيمان.
وأسفرت الحملة -بحسب بيان الخميس- عن إزالة 7 مخالفات بمساحة 1300 متر، عبارة عن تعديات بالبناء على أراضي زراعية بالطوب الأبيض بارتفاعات مختلفة دون سند من القانون.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.
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