شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بالإسكندرية ( صور ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور هشام عبدالعزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأنه قد انطلقت اليوم الخميس بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية فعاليات الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين وزملائهم المصريين حول مفاهيم الوسطية والاعتدال وقضايا التجديد.

ويأتي هذا المعسكر التثقيفي امتدادًا للدورة التدريبية المشتركة التي تعقد بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.

يهدف المعسكر إلى جانب ما يتضمنه من محاضرات تثقيفية إلى إطلاع الجانب السوداني على بعض جوانب الحضارة المصرية والنهضة الشاملة في مصر الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) وفِي ظل قيادته الحكيمة، حيث يعقب المعسكر التثقيفي زيارة لبعض معالم مدينة الإسكندرية ثم مدينة العلمين الجديدة.

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