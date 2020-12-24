«الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأربعاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة حتى الأربعاء المقبل 30 ديسمبر 2020:
يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) :على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم السبت 26 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) :على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من حلايب وشلاتين.
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
واختتم بيان الأرصاد بأنه يتم تحديث التنبؤات يومياً.
الظواهر الجوية من الجمعة حتى الأربعاء 30 ديسمبر 2020 by Karima Hassan on Scribd
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الوضع في مصر
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اصابات
127,972
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تعافي
107,961
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وفيات
7,209
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