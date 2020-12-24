شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة حتى الأربعاء المقبل 30 ديسمبر 2020:

يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) :على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم السبت 26 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) :على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من حلايب وشلاتين.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

واختتم بيان الأرصاد بأنه يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجوية من الجمعة حتى الأربعاء 30 ديسمبر 2020 by Karima Hassan on Scribd