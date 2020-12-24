شكرا لقرائتكم خبر عن أكتوبر الجديدة: افتتاح المباني الخدمية بـ«سكن مصر» و«الإسكان الاجتماعي» أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن الجهاز يكثف أعماله لإنهاء المباني الخدمية بمشروعات الاسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط «سكن مصر» تمهيدًا لافتتاحها أبريل المقبل.

ولفت إلى المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمود مراد، معاون رئيس الجهاز، أجريا صباح الخميس، جولة تفقدية لمشروعات المباني الخدمية والسكنية بالمدينة، حيث تم متابعة تنفيذ مشروع انشاء مدرسة تعليم اساسي وحضانة ووحدة صحية وسوق تجاري بمشروع سكن مصر وموزع الكهرباء بالمشروع.

وذكر النجار إلى أنه يتم متابعة انشاء مشروع مركز شباب قطاع ( د) بمنطقة ال٨٠٠ فدان والذي يضم مبني اجتماعي وحمام سباحة وثلاث ملاعب رياضية.

وأكد النجار أن مشروع «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل نموذج مساحة ال ٧٥ م٢ «غرفتين وصالة»، والذي يضم ٩٣٦ وحدة سكنية، بلغت فيه نسبة الانجاز ٣٩٪؜ من اجمالي المشروع.

وشدد المهندس عادل النجار على الإدارات التنفيذية والشركات المنفذة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمشروعات القومية.