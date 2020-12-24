شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 10 ضباط شرطة ومجند في تصادم 3 سيارات بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 10 ضابط شرطة بينهم 6 برتبة ملازم أول، ونقيب ورائدان اثنان، ومقدم، بالإضافة إلى مجند، في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الصعيد الشرقي في المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بتصادم 3 سيارات، لوري شرطة رقم 4722 / ب 14، بأخرى رقم 1427 ص ق ج ميني باص شرطة، بثالثة نقل رقم 9443 ا ي بمقطورة رقم / 3138 ع ج، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» شمال كافتيريا اللواء 3 بحول 6 كيلومترا، بمركز المنيا.

وتسبب الحادث في إصابة الملازمين أول محمود صفوت صادق، 35 سنه، ومحمد إبراهيم الجيزاوي، 34 سنه، مقيمان المنوفية، واحمد طارق عبدالعاطي، 30 سنة، مقيمان بسوهاج، ونور الدين عبدالرحمن مرسي، 34 سنه، وعمر جمال حمزة، 34 سنه، مقيمان بقنا، واحمد سليم أبوالفتوح، 34 سنه، مقيم منيا القمح، شرقية، والمقدم محمد عبدالمحسن غريب، 36 سنه، مقيم بالمنوفية، والنقيب معتز أسامة عمارة، 29 سنه، مقيم بالمنوفية، والرائدين أسلام جمال القصاص، 32 سنه، سوهاج، وأسامة احمد جمال، 36 سنه، أسوان، والمجند زين أبوالفضل احمد، 22 سنه، سوهاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة، وقام المحافظ اللواء أسامه القاضي، ومدير الأمن اللواء محمود خليل، بالاطمئنان على حالة المصابين.

محافظ المنيا يتابع حادث تصادم