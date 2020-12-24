شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذّر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر من تعرض المحافظة لطقس سيئ وأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر غدًا الجمعة، بعد تلقي إشارة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.
وأصدرت محافظة البحر الأحمر عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطن وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات.
وفي السياق ذاته حذرت الأجهزة الأمنية بالمحافظة قائدى المركبات من تجاوز السرعات المقررة، حفاظًا على أرواحهم.
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