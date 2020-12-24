مركز تدريب التنمية المحلية يحتفل بتخريج 117 متدربا على 4 دورات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بتخريج 117 متدرباً، انتهوا من 4 دورات، خلال الأسبوع الجاري.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية المحلية، إن الدورات تضمنت رفع مهارات المديرين والعاملين بمكاتب مشروعك، وتنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات والإشغالات والمحلات، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين في وحدات المتغيرات المكانية، ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى، إضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، شدد على تنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية والتي تم وضعها مع خطة سقارة لهذا العام، مشيراً إلى أن خطة التعايش تتضمن تقليل عدد المتدربين في كل قاعة تدريب وكذلك عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان مع زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة في نقل المتدربين من وإلى مركز سقارة للتدريب.

كما يجري تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع يومياً واستخدام المطهرات الشخصية، وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبي، واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام في حالة ظهور أي حالة مرضية للمتدربين أو المدربين.

مركز تدريب التنمية المحلية يحتفل بتخريج 117 متدربا على 4 دورات

مركز تدريب التنمية المحلية يحتفل بتخريج 117 متدربا على 4 دورات

مركز تدريب التنمية المحلية يحتفل بتخريج 117 متدربا على 4 دورات

مركز تدريب التنمية المحلية يحتفل بتخريج 117 متدربا على 4 دورات

مركز تدريب التنمية المحلية يحتفل بتخريج 117 متدربا على 4 دورات

مركز تدريب التنمية المحلية يحتفل بتخريج 117 متدربا على 4 دورات