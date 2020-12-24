شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية مستمرة في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مستمرة في استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري لعام 2020، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، استجابة لمطالب المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

أوضح المحافظ، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في سداد جدية التصالح الـ 25%، مشيراً إلى أنه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري، وهو الحد الأدنى، مضيفاً أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة لثلاث مرات على التوالي في عدد من المناطق بمراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وجه القاضي، رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

دعا المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، ومؤكداً ان المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.