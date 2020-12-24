شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محمد حفظي ويسرا اللوزي في «معكم منى الشاذلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحل السيناريست والمنتج محمد حفظي والفنانة يسرا اللوزي ضيفين على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث «حفظي» خلال اللقاء عن كواليس نجاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، التي أقيمت في ظل ظروف الأجواء العصبية لتصاعد الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما يكشف عن توتره خلال فترة التحضير للمهرجان، وكيف أشرف على كل تفاصيله بداية من التحضيرات واختيار الأفلام المشاركة والمكرمين والضيوف.

في نفس الحلقة، تتحدث الفنانة يسرا اللوزي عن حملة «قصة خاصة لينا» التي تُعد أبرز وجوهها، كما تتحدث عن مشاركتها في مبادرة «حادي بادي» التي تجمع الأمهات بهدف زيادة الوعي بأهمية القراءة للأطفال.

كما كشفت أيضًا خلال البرنامج عن تفاصيل استقبالها لمولود جديد، وظروف الحمل والولادة في فترة كورونا والحظر.