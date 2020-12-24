شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «طلاب من أجل مصر» بانتخابات اتحاد جامعة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ برئاسة أستاذ الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس الجامعة نتائج انتخابات أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد طلاب الجامعة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد اتحادات الطلبة في كليات الجامعة، حيث شهدت نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة السويس تقدم ملحوظ لطلاب من أجل مصر وحصولهم على نسبة 95 % من المقاعد باتحاد طلاب الجامعة.

وقال الدكتور علاء يونس رائد الاسرة بجامعة السويس، إن الأسرة تهدف إلى تكوين مجتمع طلابي قوي ومنظم ومعتدل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030م ،كما تسعى إلى زيادة قاعدة ممارسة الأنشطة الجامعية ومواجهة أي محاولات للخروج عن المسار الطبيعي.

وأوضح يونس أن الأسرة تستخدم أحدث الوسائل والأنظمة في إعداد الطلاب لتحقيق المشاركة الفاعلة للطلاب وتأهيل وتدريب الخريجين للمنافسة في ريادة الأعمال وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات في مصر والخارج .

وعبر طلاب جامعة السويس عقب الانتخابات عن مدى سعادتهم البالغة بالأنشطة التي تقوم بها الأسرة داخل الجامعة ودورها في تعزيز عملية التواصل مع زملائهم وإعداد الطلاب ثقافيًا واجتماعياً ورفع الوعي الجمعي لديهم وتأهيلهم للمشاركة بالأنشطة الطلابية وتنظيم العديد من الفعاليات داخل الجامعة وخارجها، وخوضها انتخابات الاتحادات الطلابية.

وحازت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس على ثقة الطلاب وتميزهم في تقديم الأنشطة التي قامت بها الأسرة ودورها في مساعدة زملائهم وتحفيزهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، خلال السنوات القليلة الماضية.

فوز"طلاب من أجل مصر" بانتخابات اتحاد طلاب جامعة السويس

فوز"طلاب من أجل مصر" بانتخابات اتحاد طلاب جامعة السويس