شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التضامن والقوى العاملة يبحثان تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على خضوع جميع المصريين لمظلة التأمين الاجتماعي مستعرضا مزايا نظام التأمين الاجتماعي المصري وتغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأضاف عوض استعداد الهيئة على تقديم كافة التعاون والدعم الممكن لجميع أعضاء النقابات الفنية للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي اصحاب اعمال مشيرا إلى ضرورة رفع الوعي التأميني لدى كافة جموع الشعب المصري.

في حين قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم دراسة وضع صندوق معاشات الفنانين في إطار أحكام قانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥،مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف على الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي الصندوق واستدامته.

وأشار إلى اهمية مراجعة التشريعات الحالية، وقوانين انشاء النقابات الفنية والتشريعية،خاصة المواد المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفنانين واسرهم،ووضع معايير لتحسين موارد النقابات.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى والقوى العامة والثقافة، فضلا ممثلين عن النقابات في المجال القانوني والفني ومجموعة من الفنانين باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء .

وذلك خلال اجتماع وزيري التضامن والقوى العاملة ونقابتي التشكيليين والفنانين لبحث القضايا الخاصة بالتأمينات والمعاشات.