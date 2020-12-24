شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الفائزون في انتخابات الطلاب بجامعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي رئيس الجامعة نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحادات طلاب الجامعة بحضور الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية والأستاذ على صبري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة واتحادات الطلاب في كليات الجامعة ونجاحهم في الحصول على جميع المقاعد بكل كلية من كليات الجامعة الثمان عشر واستطاعوا وبجدارة حصد مجلس اتحاد طلاب الجامعة بأكمله.

وفاز الطالب حسين منصور عبدالسلام الهواري بكلية العلاج الطبيعي بمنصب رئيس اتحاد الطلاب، والطالب محمد البيلي محمد الذكير بكلية الصيدلة بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وأسفرت باقي نتائج مجلس اتحاد طلاب الجامعة عن فوز الطالب بكلية الآداب خالد محمد حسين شكبان أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا ،والطالب بكلية الألسن محمد رضا عبدالمنعم الحسيني أمين مساعد لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا، والطالب محمد رفعت محمد يوسف حمد بكلية الطب البشري أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا ،والطالب عبدالرحمن السيد سيف النصر كلية التجارة أمين مساعد لجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا ،والطالبة بكلية التربية النوعية أمينة وائل محمد فؤاد أمين لجنة النشاط الفني العليا، والطالب بكلية الذكاء الاصطناعي نادر احمد طلعت فريد أمين مساعد لجنة النشاط الفني العليا، والطالبة بكلية التربية الرياضية رانيا امجد عبدالمنعم على زيادة أمين لجنة النشاط الرياضي العليا ،والطالب بكلية العلوم شادي عبدالنبي محمد عبدالنبي أمين مساعد لجنة النشاط الرياضي العليا ،والطالب بكلية الطب البيطري حمد مختار محمد السيد مصطفى أمين لجنة نشاط الأسر العليا ،والطالب بكلية التربية محمد عبدالجواد الشحات جالو أمين مساعد لجنة نشاط الأسر العليا ،والطالب بكلية الهندسة أحمد طه عبدالحليم إبراهيم أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا ،والطالب بكلية الحاسبات والمعلومات رياض على على مشرف الشرقاوي أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا، والطالب بكلية علوم الثروة السمكية خالد السعيد شاكر احمد خليفه أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا ،والطالب بكلية التمريض محمد محمود بيلي حسن أمين مساعد لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا .

وهنأ رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، مطالبا من المجلس الجديد استشارة الطلاب والجامعة في أعمالهم وأنشطتهم، موضحا أن الجامعة تعاملت مع الانتخابات بشفافية وحيادية، مشيدا بالتمثيل المشرف الذي أظهره طلاب الجامعة خلال فترة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس اتحاد الطلاب واتحادات الكليات.

كما أشاد رئيس الجامعة بالالتزام بالإجراءات الإحترازية أثناء إجراء الانتخابات والتمثيل المشرف الذي أظهره طلاب الجامعة خلال فترة المشاركة الإيجابية في انتخابات اتحاد الطلاب واتحادات الكليات، مؤكداً أن الانتخابات الطلابية تعد تجربة عملية لإيجابية الطلاب في المشاركة والتعبير عن آرائهم بوضع خطط للأنشطة المتنوعة.

وأكد أن مجلس الإتحاد الجديد مطالب بالمشاركة في تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة تعود بالنفع على الطلاب مشيرا إلى دعم ومساندة مجلس إتحاد الطلاب.

وحث د. دسوقى مجلس اتحاد طلاب الجامعة الجديد على العمل بروح الفريق لتحقيق أهدافهم ومقترحاتهم طموحاتهم وأفكارهم بصورة حضارية تليق بجامعة كفرالشيخ ومعبرين عن جميع طلاب الجامعة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية في ظل خطة إدارة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا .

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اتخذت العديد من الإجراءات الجاذبة للإستثمار بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى .

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى زيارة المشروعات العملاقة من مدن جديدة وجامعات ومستشفيات وكليات جديدة وطرق وموانئ وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير الخدمات الصحية ممثلة في مبادرات رئاسية وإشراك طاقات الشباب في خدمة الوطن لتستعيد مصر مكانتها التي تستحقها بين دول العالم.

وشدد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي على الأهمية التاريخية والحضارية والاستراتيجية والدينية لمصر، محذرا من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس، وضرورة مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.