شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بوسي في احتفالية بمسرح جامعة مصر وتشدو بأغاني أم كلثوم والعندليب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إجراءات استثنائية أعدتها إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، استعداد لحفل النجمة بوسى، المقرر إقامته على مسرح الجامعة، الخميس، يأتى على رأسها مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، والالتزام التام بارتداء الكمامات والقفازات، مع تخفيض الكثافة الجماهيرية لأقل عدد.

كما حرصت إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظاً على قواعد السلامة للجمهور والحضور.

وأعدت النجمة بوسى مجموعة متنوعة من أعمالها الجديدة التي تقدمها لأول مرة على مسرح الجامعة، إلى جانب عدد من أغانيها الشهيرة التي ميزت شخصيتها الغنائية ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب، بالإضافة إلى تنويعات من أغانى الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والنجم فضل شاكر.

حيث تشدو بأغنية وطنية في حب مصر تقدمها المطربة الشعبية بوسى، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يتسع لـ 1300 كرسى، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة في الفترة الأخيرة.