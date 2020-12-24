شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة ينعى المستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة نادى قضاة مصر، المستشار أحمد البكرى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، الذى وافته المنية صباح اليوم.

وأعرب النادي فى بيان رسمى له منذ قليل، عن خالص عزاءه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه وزملائه ومحبيه داعين الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.

المستشار أحمد بكري من مواليد محافظة الفيوم، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، والتحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.

وأصيب المستشار أحمد البكرى بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.