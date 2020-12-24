شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن نتائج انتخابات اللجان العليا بمجلس اتحاد الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة منذ قليل، نتائج انتخابات اللجان العليا بمجلس اتحاد الجامعة، حيث قد فازوا في انتخابات اللجان العليا كل من:

الطالبة سهيلة تيسير بكلية الآثار أمينًا للجنة الأسر ​والطالب أحمد أيمن بكلية الهندسة أمينًا مساعدًاوالطالب عبد الوهاب حسن بكلية الصيدلة أمينًا للجنة الثقافية والطالبة ندى محمد، بكلية التربية للطفولة المبكرة أمينًا مساعدًا

وفازت الطالبة رضوى بهاء، بكلية التخطيط الاقليمى والعمرانى أمينًا للجنة الرياضية والطالب عمر محمد بكلية الهندسة أمينًا مساعدًاوالطالب باهى أشرف بكلية طب بشرى أمينًا للجنة الفنيةوالطالب محمد على بكلية التخطيط الاقليمى والعمرانى أمينًا مساعدًاوالطالبة آيات عبد الباسط بكلية الزراعة أمينًا للجنة الاجتماعية والطالبة رحمه عبد الكريم بكلية الآداب أمينًا مساعدًا.

كما فاز الطالب يوسف محمد بكلية الآداب أمينًا للجنة الجوالةوالطالبة سحر حسين بكلية التربية للطفولة المبكرة أمينًا مساعدًا والطالب الصاوى هانى، بكلية طب بشرى أمينًا للجنة العلمية والطالبة راندا محمد، بكلية الزراعة أمينًا مساعدًا.