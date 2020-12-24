شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية ينظم دبلومة لعلاج المثلية الجنسية بداية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس، تتيح اعتبارًا من بداية العام المقبل 2021 ولمدة ثلاثة أشهر المستوى الأول من دراسة جديدة للحصول على دبلومة فى علاج المثلية الجنسي "Unwanted same sex attraction".

وأضافت الكنيسة فى بيان، تأتى هذه الدراسة فى إطار مبادرة "رؤيتنا" التى تتبناها اللجنة المجمعية بهدف الوصول إلى مجتمع خالى من الصراعات النفسية والاضطرابات السلوكية، ينمو فيه كل شخص من خلال تربية مستنيرة تقوده بثبات نحو النضج.

وتستهدف الدراسة التى تجرى على ثلاثة مستويات، إلى مشاركة أبناء الكنيسة من الأطباء والأخصائين النفسيين ومقدمى جلسات المشورة والعاملين فى مجال السلوكيات الإدمانية والناجين من الإيذاءات النفسية.

ويجرى المستوى الأول من الدراسة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس المقبلين عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت، نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد. ويحاضر في هذا المستوى المحاضر العالمي ريتشارد كوهين مدير مؤسسة PATH.