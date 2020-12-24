شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: قدمنا 370 بحثا حول فيروس كورونا و122 تجربة سريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة التعليم العالى حصاد حول جهود الوزارة والجامعات فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتى تمثلت فى احتلال مصر المرتبه الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والمركز السابع عالميًا فى عدد الأبحاث (370 بحث) المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر تقرير لوزارة التعليم العالى أن مصر احتلت المرتبه الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط فى عدد التجارب السريرية التى بلغت 122 تجارب سريرة متعلقة بفيروس كورونا المستجد.

واستكمالا لجهود وزارة التعليم العالى شاركت الوزارة، ضمن فريق العمل المكون من مؤسسات الدولة المعنية، بدور مهم في مواجهة الأزمة والتوعية بخطورتها، وسخرت إمكانياتها البشرية (أطباء – باحثين – أساتذة....)، والمادية (مستشفيات – أجهزة – تجهيزات...) لدعم إمكانيات الدولة في المواجهة، وتم وضع خطة متكاملة للمواجهة من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، نفذتها المستشفيات الجامعية وأطقمها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهو ما أسفر عن نجاح كبير للجهود الوطنية التى خاضتها كافة مؤسسات الدولة بجدارة واقتدار، فى تخفيف آثار الأزمة إلى حد كبير، ولقيت التجربة المصرية فى هذا الصدد إشادات إقليمية ودولية واسعة.

ولم تنتهى جهود الوزارة عند الدعم الطبى فقط حيث تم وضع نظام تقويمي مناسب لظروف الأزمة يكفل استكمال العام الدراسي 2019/2020، وفي الوقت نفسه الحفاظ على كافة أطراف العملية التعليمية من أساتذة وطلاب وعاملين، حيث تم الاكتفاء بتقديم طلاب سنوات النقل بحوثًا في المواد الدراسية بدلاً من الامتحان التقليدي، ومد العام الدراسي لطلاب السنوات النهائية لضمان إجراء الامتحانات بطريقة آمنة، وهو ما تم بالفعل في أغلب الكليات، وفي الطريق البقية إن شاء الله خلال أيام، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين موقف الطلاب بعد التخرج تجاه بعض الأعمال، مثل التجنيد والتعيين وغيرها.

وتم وضع نظام تعليمى هجين للعام الدراسى 2020/2021 يجمع بين الحضور لبعض الوقت والدراسة بتقنية التعلم من بعد، تحسبًا لعودة موجة أخرى من الأزمة مع قدوم الشتاء، لا قدر الله.

كما قامت المراكز البحثية بتصنيع وتحضير بعض المسلتزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم والكواشف اللازمة.

وأطلقت أكاديمية البحث العلمى مبادرة طبق فكرتك بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه بهدف دعوة الباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة ضمن برنامج "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وإقامة معرض الاختراعات والابتكارات لكافة الجهات البحثية، والذي أقيم بالمركز القومي للبحوث، والذي يبرز الجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نداءاً بحثياً طارئاً يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 استمر حتى 9 أبريل 2020 لكافة الباحثين، للتقدم بمشاريع لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد ورصدت مبلغ 2 مليون جنيه لتمويل المشروع الواحد.