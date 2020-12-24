شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ أعمال لحماية جانبى نهر النيل بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى عملية حماية لجوانب نهر النيل بناحيه المطمر - مركز ساحل سليم من الكيلو 527.250 إلى ك 527.700 بر أيمن وذلك باستمرار أعمال رمي الأحجار أسفل المنسوب كما تم بدء العمل في أعمال مباني القدمة السفلية والتجهيز لأعمال الأرنكة وللفلاتر الرمليه والزلطيه وجارى استكمال باقي الأعمال.

أوضحت المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل أن المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل من شأنها الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل وتمكين النهر وفرعيه من استيعاب التصرفات المائية اللازمة للوفاء بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة باعتبارها ركيزة ضرورية للأمن الغذائي وزيادة الناتج القومي بالبلاد.

وأضاف خالد أن القطاع يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الإحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الإحتياجات.

أضاف خالد أن القطاع يعمل من خلال محوريين أساسيين، أعمال حماية نهر النيل وتتمثل فى صيانة مجرى نهر النيل وتطهيره من اى حشائش عائمة أو غاطسة، والحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من كافة التعديات ورصد وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات تتم القيام بحملات مستمرة لإزالة التعديات والتصدى لها.