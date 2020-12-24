شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى يزور مكتبة الإسكندرية ويؤكد: مفخرة ثقافية لم أر مثلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح اليوم الأربعاء، زيارة مكتبة الإسكندرية، على رأس وفد سودانى رفيع المستوى من القيادات الدينية بالسودان، قبل انطلاق الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوفد السودانى أبدى انبهاره بما تتضمنه مكتبة الإسكندرية من إرث حضارى وثقافي، فيما أشاد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السودانى بمكتبة الإسكندرية مؤكدًا أنها مفخرة ثقافية لم ير مكتبة مثلها، ولو لم يكن للمصريين غيرها فى الثقافة لكفاهم فخرًا.

فيما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مكتبة الإسكندرية أحد أهم معالم وحصون وقلاع الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا، وأهم ما يميزها هو الثراء والتنوع وربط الماضى بالحاضر ، فمصر بلد عريق ذو حضارة وثقافة عريقة تضرب فى أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام .

وفى ختام الجولة أهدت مكتبة الإسكندرية بعض إصداراتها القيمة وفى مقدمتها تاريخ الجامع الأزهر للشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى تقديرًا من المكتبة لهذه الزيارة الكريمة ، وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى نشر الفكر الوسطى المستنير.



وزير الأوقاف ونظيره السودانى خلال زيارة مكتبة الإسكندرية



مكتبة الإسكندرية تهدى وزير الأوقاف السودانى بعض إصداراتها



وزير الأوقاف ونظيره السودانى خلال زيارة مكتبة الإسكندرية