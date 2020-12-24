محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهود الحملات عن ضبط ("مصنعين، متجر أعلاف" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية) بمضبوطات بلغت (38 طن أعلاف حيوانية – 230 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. كما ضبطت الحملات (14 قضية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية). ونجحت الحملات في ضبط سيارة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، بمضبوطات بلغت (8,250 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات، (مصنع عشوائي) لإنتاج زيت الطعام بنطاق "مديرية أمن المنوفية" بمضبوطات بلغت (32 طن زيوت طعام "مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة المسطحات تُحبط ترويج 300 طن أسمدة وزيوت طعام مغشوشة في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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