14 يناير.. الحكم في طعن شقيق بطرس غالي على سجنه في قضية "تهريب الآثار لإيطاليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، اليوم الخميس، الحكم في الطعن المقدم من بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن 30 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بتهريب الآثار الكبرى إلى إيطاليا لجلسة 14 يناير.

كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت شقيق بطرس غالي وآخرين في وقت سابق بالسجن 30 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدا.