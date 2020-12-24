بتكليف رئاسي.. وزيرا التضامن والقوى العاملة يبحثان تحسين معاشات التشكيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزيرة التضامن نيفين القباج، اجتماعا، لبحث تحسين معاشات التشكيليين وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بتحسين معاشات التشكيليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين بالقطاع الفني والثقافي.

حضر الاجتماع، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونقيب الفنانين التشكيليين، وممثلين عن وزارتي القوى العاملة والثقافة، وهيئتي الرقابة الإدارية، والرقابة المالية، وعدد من الخبراء والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الفني والثقافي.

واتفق الوزيران، على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، فضلا عن ممثلين عن النقابات المختصة بالموضوع، وأعضاء قانونيين منها، ومجموعة من الفنانين من النقابات المعنية، باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء.

وأكد وزير القوى العاملة، على أن العمل يتم بين أجهزة الدولة ووزاراتها كوحدة واحدة، كل متكامل، بتوجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها حتى يحيا حياة كريمة لائقة، يتمتع فيها بحقوقه ويؤدي فيها واجباته.

وقال الوزير: لا يوجد فرق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، ونسعى جاهدين لمناقشة الأمور المشتركة، لافتا إلي أنه لا مانع من التعاون معها في أي ملف يخص حقوق العمال، والنقابات العمالية والمهنية، أو تقديم المساعدة في أي أمر آخر أو تقديم أفكار من شأنها أن تساعد أي فئة من الفئات التي يمكن أن تتعرض للعديد من الأمور التي لا تستطيع مواجهتها، والتفكير معاً لحل كل تلك المشكلات، وهو أمر واجب على جميع الأطراف.

وتابع: يجب أن نكون على استعداد دائماً لخدمة كل ما يطلبه العمال في أي مكان، مع ضرورة سماع تفاصيل مشكلاتهم، والسعي نحو إيجاد حلول جذرية لها حتى لو تطلب الأمر التعامل مع جهات أخرى من شأنها أن تساهم في حلها.

ووجه الوزير، بضرورة دراسة القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات التي تقوم على خدمة الفنانين على مختلف فئاتهم، مع إعادة النظر بشكل كامل فيها ، بعمل إيراد دائم للنقابة يحصل من الفنانين تغذى به النقابة الصناديق المخصصة لصرف المعاشات والبدلات الخاصة بهم، للارتقاء بمستواها بما هو لائق ومقبول.

وأضاف وزير وزير القوى العاملة، أن الأعضاء القانونيين في النقابات مطلوب منهم تقديم تصور بنقاط القوة والضعف في تشريعاتهم المنظمة لعمل النقابات المنضمين إليها ، لتكون بمثابة النور الذي تمضي على دربه اللجنة المشكلة لإيجاد حلول ذاتية يوافق عليها كل الأطراف.

وفي نفس السياق، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفني والثقافي، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن التكليف الرئاسي يتمثل في بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك في إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفي ضوء التجارب الدولية في مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاع الفني والإبداعي، بالإضافة وبما يضمن حصولهم على المعاش التأميني.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد الفنانين المسجلين على قواعد بيانات التأمينات 1654 بنسبة تغطية تأمينية 4.4%، مشيرة إلى أن الفنان يسدد 21% من فئة دخل الاشتراك التي يرغب بها الاشتراك، كما أن الفنانين أصحاب الدخول المرتفعة (فوق 7000 جنيه) يمكنهم الاشتراك بنظام المعاش الإضافي وسداد نسبة 10% من شرائح الدخل بحد أقصى 14000 جنيه.

وأوضحت القباج، أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين تتمثل في حصر وتسجيل الفنانين على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة التي تمثلهم مما يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخضوع أعضاء نقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحي، والشراكة بين الوزارة وممثلي النقابات الفنية والمجتمع المدني في القيام بحملات توعية لهذه الفئة بأهمية التأمين الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خضوع جميع المصريين لمظلة التأمين الاجتماعي، مستعرضا مزايا نظام التأمين الاجتماعي المصري وتغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأضاف أن الهيئة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم الممكن لجميع أعضاء النقابات الفنية للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي كأصحاب أعمال، مشيراً إلى ضرورة رفع الوعي التأميني لدى كافة جموع الشعب المصري.

وفي نفس السياق، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم دراسة وضع صندوق معاشات الفنانين في إطار أحكام قانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥، مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف على الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي الصندوق واستدامته، لافتا إلى أهمية مراجعة التشريعات الحالية، وقوانين إنشاء النقابات الفنية والتشريعية، خاصة المواد المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفنانين وأسرهم، ووضع معايير لتحسين موارد النقابات.​