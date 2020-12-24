"دينية النواب": محاربة الإرهاب الفكري أحد أهم أهداف مؤسسات الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مجلس الحالي يعبر عن جميع فئات المجتمع ويعبر عن التنوع الحقيقي تحت قبة البرلمان.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في بيان اليوم الخميس، أن مكافحة التطرف كان وما يزال أحد أهداف اللجنة، منتقدًا من يوجهون اتهامات لمصر في ملف حقوق الإنسان دون تقصي الحقائق.

وتابع: "هؤلاء يسعون للشوشرة على إنجازات الدولة المصرية وعليهم أن ينظروا إلى أوضاعهم قبل الحديث عن الدولة المصرية".

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على أن محاربة الإرهاب الفكري والتطرف أحد أهم أهداف مؤسسات الدولة الدينية والتشريعية والتنفيذية، موضحًا أن الجميع يعمل لمواجهة التطرف سواء في الداخل أو الخارج.

وأشاد بالتنسيق بعودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية، موضحًا أن المجالس التشريعية تتعاون فيما بينها بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية، وتضم القائمة 84 نائبًا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.

يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يخص النواب بنظام الفردي فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح)، بإجمالي 90 نائبا، أما يوم الاثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال لـ 10 محافظات هي: (بورسعيد، الإسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ)، بإجمالي 108 نواب.​