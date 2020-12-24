شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 شهور.. استئناف أعمال تعقيم والتطهير لمواجهه «كورونا» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت الوحدات المحلية التسع بمحافظة المنيا، أعمال التعقيم والتطهير لمواجهه وباء كورونا المستجد، في أعقاب إعلان وزارة الصحة، ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء.

وقامت الوحدات المحلية بإشراف المحافظ اللواء أسامة القاضي، بعد توقف أكثر من 3 شهور، استئناف أعمال التعقيم والتطهير للشوارع والميادين العامة، والمنشآت الحيوية، من خلال الاستعانة بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، إن المحافظ أصدر توجيهات إلى رؤساء المدن والمراكز استئناف أعمال التعقيم والتطهير، بالشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والخدمية.