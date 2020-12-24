شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط القائمين على مصحة الإدمان بالعجمي..والنيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط القائمين على مصحة علاج الادمان بالعجمي، إنفاذا لأمر النيابة العامة بسرعة ضبطهم وإحضارهم في واقعة اندلاع النيران بالمصحة ما أسفر عن مقتل ٦ نزلاء مختنقين، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.

وتواصل نيابة الدخيلة بإشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، التحقيق في الواقعة، وأمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة بندب الطبيب الشرعى لتشريح جثث المتوفين وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، واستدعاء مسؤولى إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية لسؤالهم عن وجود تراخيص بمزاولة العلاج صادرة للمصحة من عدمه، وتراخيص الأمن الصناعى ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية، فيما أمر رئيس نيابة الدخيلة بإستعجال تقرير خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسبابه وتحديد بدايته ونهايته، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأضافت المصادر، أن النيابة العامة ناظرت جثامين المتوفين، وتبين أنهم ماتوا خنقا في أثناء وجودهم داخل الغرف المخصص لهم بالمصحة، وأنهم فشلوا في الخروج بسبب غلق جميع الأبواب بشكل محكم، وأن الدخان ملىء جميع الغرف حتى تسبب في موتهم، وشكلت النيابة العامة لجنة فنية من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، لبيان أسباب اندلاعه رسميا.

و تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بفيلا 27 شارع 13 متفرع من شارع الحنفيه بمنطقة العجمى البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة ووجود مصابين ووفيات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، والدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم السيطرة عليه، وبالمعاينة والفحص تبين أن الفيلا عبارة عن مصحة للعلاج النفسي والإدمان مكونة من دورين وروف، نسبة الإشغال بها 45 فرد، اسفر الحريق عن وفاة 6 حالات واصابة شخص واحد تلقي الإسعافات بمكان الواقعة، تم تحرير محضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي ذات السياق، انتقل فريق من أعضاء نيابة الدخيلة إلى موقع الحادث لمعاينته وتبين أنه عبارة عن مبنى فيلا وسط الكتلة السكانية مكون من طابقين تدار كمصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص، وتم تشميع المكان لحين انتهاء التحقيقات، وانتقل فريق النيابة إلى مشرحة كوم الدكة لمعاينة جثامين الضحايا وتبين وجود أثار لحروق ظاهرية وتم ندب الطب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وفى ذات السياق قال مصدر طبي مسؤول في مديرية الصحة بالإسكندرية، إن مصحة العجمي التي شهدت حادث الحريق وراح ضحيتها ٦ من حالات الإدمان التي تعالج بها وإصابة واحدة، تعمل بدون ترخيص ومخالفة لكافة الاشتراطات الطبية والسلامة والصحة المهنية المطلوبة في تشغيل مثل هذة المنشآت.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المصحة النفسية تمارس أعمالها بالمخالفة للقانون وتتواجد داخل كتلة سكنية بمنطقة العجمي ولا يوجد عليها لافتة باسم المصحة ويديرها أحد المتعافين من الإدمان.

وأشار إلى أنه فور وقوع الحريق لاذ الأشخاص الذين كانوا يعالجون بها بالفرار من الحريق بعدما اندلعت النيران وتوفي ٦ حرقًا.

وأكد أن المديرية تنفذ حملات دورية على المنشآت الطبية والمصحات النفسية والعصبية على مستوى المناطق بالمحافظة، للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الطبية وضوابط السلامة والصحة المهنية وكذا التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة.

بالصور- قرارات عاجلة للنيابة العامة فى واقعة مقتل ٦ مرضى فى حريق بمصحة لعلاج الادمان بالاسكندرية

بالصور- قرارات عاجلة للنيابة العامة فى واقعة مقتل ٦ مرضى فى حريق بمصحة لعلاج الادمان بالاسكندرية

بالصور- قرارات عاجلة للنيابة العامة فى واقعة مقتل ٦ مرضى فى حريق بمصحة لعلاج الادمان بالاسكندرية

بالصور- قرارات عاجلة للنيابة العامة فى واقعة مقتل ٦ مرضى فى حريق بمصحة لعلاج الادمان بالاسكندرية