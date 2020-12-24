شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: رفع 89303 م3 قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم رفع 89303 متر مكعب مكعب قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة، خلال الفترة من يناير2020حتى ديسمبر 2020 بواقع 2939 نقلة خلال 118 يوم عمل .

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها وحدة التدخل البيئي بالمحافظة، لتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ،وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة، مؤكدا على ضرورة التأكد من تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية، وارتداء الكمامات والقفازات لدي جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

فيما أوضح فخرى عبدالعزيز، مستشار المحافظ لشؤون البيئة والنظافة والتجميل، أنه تم الإنتهاء من رفع 7535 متر مكعب قمامة خلال شهر ديسمبر الجارى بواقع 260 نقلة، باستخدام 10سيارات و٢ لودر ،و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة .