شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: وقف الدراسة وجهاً لوجه واستمرارها إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، توقف الدراسة بالجامعة وجهاََ لوجه واستمرار المحاضرات إلكترونيا، اعتباراً من السبت ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠. وأوضح رئيس الجامعة، أن مجلس شئون التعليم والطلاب في اجتماعه اليوم أصدر قراراً في هذا الشأن بوقف الدراسة وجهاً لوجه، واستكمال باقي محاضرات الفصل الدراسي الأول ألكترونيا، ورفع الغياب عن المحاضرات التطبيقية، مشيراً إلى أن حضور الطلاب للجامعة عقب ذلك التاريخ لأداء الإختبارات العملية فقط وفقاً للجداول المعلنة. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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