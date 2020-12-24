شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الرفاعي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعة بنها، عن فوز الطالب محمد عاطف سعيد الرفاعي بكلية الطب البشري بالتزكية، وفي منصب الأمين العام المساعد للاتحاد، فازت الطالبة هاجر وجدي الجرواني بكلية الفنون التطبيقية بالتزكية، كما تمت انتخابات والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب الجامعة.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الانتخابات تحت إشراف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

من جانبه، قدم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة، التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن طلاب بنها كانوا جادين في اختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات مؤكدين على دعمهم كافة الأنشطة والمبادرات الطلابية.

الرفاعى رئيسا لاتحاد طلاب جامعة بنها

الرفاعى رئيسا لاتحاد طلاب جامعة بنها