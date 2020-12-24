شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: آخر موعد لتلقي طلبات التصالح 31 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح حتى 31 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء هذا الموعد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقى الطلبات هو الخميس 31 ديسمبر الحالي، وأنه لن يمد العمل بالقانون فترات أخرى، مشيرا إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات وتسهيلات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة المقدم بشأنها طلبات تصالح.

وطالب المحافظ، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التي أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين«صباحية ومسائية» وحتى أيام العطلات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وشدد «غنيم» على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

يذكر أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح «حتى أمس الأربعاء» قد بلغ 121 ألف و46 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فيما تتواصل أعمال تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية حتى انتهاء المدة المقررة بنهاية عام 2020.