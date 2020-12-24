شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل عن تقييم المجلات العلمية بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل عن المتطلبات الخاصة بتقييم المجلات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات وكيفية رفع كفاءة المجلات العلمية لتواكب متطلبات المجلس الأعلى للجامعات وإداج المجلات العلمية بالجامعة ببنك المعرفة المصري.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة، على دعم رئيس الجامعة لنشر المجلات العلمية واهميتها وثم حاضر في الورشة الدكتور أحمد عبد الوارث منسق الورشة والمشرف على المجلات العلمية بالجامعة.

وأضاف أن هذه الورشة تهدف إلى رفع كفاءة المجلات العلمية لجامعة جنوب الوادى وذلك في التقييم الذى يقوم به المجلس الاعلى للجامعات سنوياً، مشيرا إلى أن مجلات جامعة جنوب الوادى حققت مراكز متقدمة خلال العام الماضي وتطمح الجامعة الى المزيد من قصص النجاح الخاصة بالمجلات العلمية والبحث العلمي بأكمله.

وركزت الورشة على بناء قدرات المسئولين عن المجلات العلمية بكليات الجامعة في ما يخص النقاط التى يتم التركيز عليها من قبل المجلس الاعلى للجامعات، مشيراً إلى أن معظم مجلات جامعة جنوب الوادى قد تم رفعها على بنك المعرفة المصري مما يسهل في عملية التقييم وتعزيز مكانة هذه المجلات حيث عملية الرفع على هذا البنك تعتبر أحد نقاط التميز التى تؤخذ في الاعتبار في عملية التقييم. حاضر الورشة الدكتور أحمد عبد الوارث منسق الورشة والمشرف على المجلات العلمية بالجامعة. حضر الورشة عمداء ووكلاء الكليات للدراسات العليا ورؤساء تحرير المجلات العلمية بالجامعة.