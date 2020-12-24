شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم قوص» تدشن «نادي الرسام الصغير» لاكتشاف وتنمية المهارات الفنية بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تنفيذ رؤية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في دعم وتنفيذ الأنشطة الطلابية بمدارس الجمهورية بما يضمن إعداد جيل واع مفكر ممارس للهوايات والتي بدورها تؤثر بالايجاب على مستوى التحصيل الدراسي اليومي للطلاب.

واستقبل الدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية، الخميس، الفنان التشكيلي الدولي أحمد الطباخ، لدراسة ورقة عمل مقدمة من إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بالإدارة لاستحداث «نادى الرسام الصغير» والذي يستهدف اكتشاف وتنمية المهارات الفنية لطلبة مدارس مركز قوص بالتعاون مع توجيه التربيه الفنية بالإدارة.

وأشاد مدير تعليم قوص بفكرة استحداث نادى للرسم والفنون التشكيلية يكتشف ويرعي مواهب طلبة المدارس، مشيرا إلى تكليف ابن قوص الفنان التشكيلي احمد الطباخ للإشراف على النادى والذى خصص له قصر ثقافة قوص يومين عمل طبقا لبرتوكول التعاون التثقيفي المبرم بين مديرية التربية والتعليم بقنا وفرع ثقافة المحافظة.

يذكر أن الفنان التشكيلي أحمد الطباخ، عمل عدة سنوات معلما للتربية الفنية بمدارس مدينة قوص بعدها تعاقد للعمل بدولة الكويت والتي ظل يعمل بها خمسة عشرة عاما، ذاع صيته خلالها كفنان تشكيلي مصرى محترف أسندت إليه عدة جهات خليجية مهام الابداع الفني، حيث أقام عدة معارض دولية للرسم والفن التشكيلي بدول الكويت والسعودية والإمارات، ليستقر بعدها بمسقط رأسه قوص حيث تسلم مهام عمله منذ أيام موجها للتربية الفنية يشرف على مدارس إدارة قوص التعليمية.

وناشد على حزين، مدير إدارة الخدمات بتعليم قوص، مديرى المدارس للتواصل مع توجيه التربية الفنية لترشيح الطلاب ذوى الحس الابتكارى بالرسم للإنضمام لنادى الرسام الصغير بقصر ثقافة قوص.