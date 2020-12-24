شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: السيدات اللاتى أنجبن أقل من 3 أطفال أقل عرضه للوفاة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن مصر لديها الآن 40 باحثا لديهم القدرة على إدارة الأبحاث الإكلينيكية الدولية، وهناك 7 تخصصات اشتركت في بروتوكول علاج المرضى بالبلازما.

وأوضحت عاصم، خلال كلمتها في مؤتمر صحفى بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء، الخميس، أن هناك دراسات أجريت على مرضي «كوفيد 19»، وأثبتت أن السيدات اللاتي أنجبن 3 أطفال فيما أقل هي أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا، أما السيدات اللاتى أنجبن 3 أطفال فيما أكثر معرضات بشكل أكبر للتأثر بالفيروس، وتابعت: «تم تطبيق بروتوكول العزل المنزلي في شهر أبريل للحالات ذات الأعراض البسيطة».