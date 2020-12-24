شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال رصف طريق شمال المطار بـ6 أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة، عن بدء أعمال رصف طريق شمال المطار بالتزامن مع أعمال رصف مشروع سكن مصر وطريق المنطقة السادسة ب(ابني بيتك ). وقال «النجار»، إنه تم البدء في أعمال رصف طريق شمال المطار والذي سيعتبر قنطرة تنمية للمدينة، حيث سهولة الوصول للمنطقة الصناعية والميناء الجاف ومشروع سكن لكل المصريين بغرب أرض المطار. في نفس السياق، واصلت إدارة الطرق بالجهاز تحت اشراف المهندس نبيل نسيم نائب رئيس الجهاز أعمال رفع كفاءة طرق ابني بيتك المنطقة السادسة، حيث تجرى أعمال الرصف بالحي الخامس منطقتي (ر-خ) والحي الثالث منطقة (ي)، فضلا عن استكمال أعمال رصف شارع ٢ والفاصل بين قطاع د وكومباوند دجلة بالمز. كما تم استكمال أعمال رصف شارع ٣ بمشروع سكن مصر. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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