شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية في 19 كلية ومعهد بجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية في 19 كلية ومعهد بجامعة أسوان عن فوز 17 طالبا، وطالبتين برئاسة الاتحاد في تلك الكليات والمعاهد، وفوز 5 طالبات بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

ففي كلية التمريض فاز الطالب محمد محمود مراد بمنصب رئيس الاتحاد ومصطفي ابراهيم ابازيد بمنصب النائب، ومعهد تمريض فازت برئاسة الاتحاد الطالبة بسمة محمد قيالي والنائب محمد صلاح الدين، وكلية العلوم، أحمد إبراهيم عبدالمنعم رئيسا والنائب محمود عبدالرحيم، والطب البيطري عبدالمنعم احمد يونس والنائب خالد حسين عبدالرحيم، ودار العلوم أحمد محمد باشا رئيسا والنائب محمد عبدالله محمد، والتربية كرم محمد حساني رئيسا وأحمد محمد عطية نائب رئيس الاتحاد، والتجارة كريم محمد رئيس الاتحاد ونائبه أحمد ناصر عبدالستار، والآثار محمد محمود سليمان ونائبه محمد احمد امبارك، والحقوق أحمد الشافعي ونائبه محمد يوسف عابدين صيام.

وفي كلية الألسن، فاز محمد محمود هاشم بمنصب رئيس الاتحاد ونائبته ريهام أحمد عيد سعيد، وكلية الخدمة الاجتماعية أحمد عامر عبداللطيف ونائبه احمد صلاح الدين حجاج، وكلية هندسة الطاقة زياد حافظ ونائبته مي بهاء الدين عبده، والهندسة عبدالرحمن السيد ونائبته منة الله مجدي، والآداب محمد عماد سعدي ونائبته إسراء حمدنا الله مصطفي، والزراعة يوسف حسين محمد ومنار ذاكر محمد، كلية التربية الرياضية كريم اشرف جلال والنائب عبدالله شوقي عثمان، وكلية مصايد الاسماك سلوي اسامة ومحمد حسين، والطب محمد ممدوح عبدالحافظ ومحمد أحمد عبدالعزيز، والتربية النوعية مصطفي عبدالقادر ومحمد منصور محمد ماضي.