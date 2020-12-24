شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مركزين بالأقصر ضمن المشروع الرئاسي لتطوير 1000 قرية بـ 20 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الأقصر اختيار مركزي أرمنت وإسنا، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك طبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التنمية المحلية، في المشروع بعد دراسة نسب الفقر والخدمات المتاحة ومدى توافرها، ليكونا من المراكز التي تم الانتهاء إلى استهداف 50 مركز إداري داخل نطاق 20 محافظة تضم 1381 قرية، تتبعها تجمعات ريفية يصل عددها إلى 9047 تجمع ريفي .

ويهدف المشروع إلى حدوث تكامل في الخدمات ورفع مستوى المعيشة وإحداث نقلة نوعية وتطوير يعود بالمردود على أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل نطاق كل مركز، موضحة أن مركز إسنا يتبعه عدد 9 وحدات محلية قروية تضم 27 قرية وتوابعهم، كما يتبع مركز أرمنت عدد 4 وحدات محلية قروية تضم 7 قرى وتوابعهم .

وبناء على ذلك أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرار تشكيل لجنة التخطيط المحلي برئاسة محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية والمشاركة في وضع خطة تنمية متكاملة للمركزين وبتقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة بمركزي إسنا وأرمنت في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وأن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى يتم تنفيذ التكليفات المنوطة بها مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والخطوات التنفيذية لوضع الخطة، وكذلك بالبرامج الزمنية الموضوعة .