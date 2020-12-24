- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشدد علي الالتزام بمواعيد تنفيذ مشروعات تطوير ميناء سفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على مسؤولي هيئة مواني البحر الأحمر على الالتزام بمواعيد تنفيذ مشروعات تطوير ميناء سفاجا، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا خلال تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بميناء سفاجا البحري.
وأكد وزير النقل خلال جولته في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء سفاجا البحري والتي تخدم حركة نقل البضائع والشاحنات والركاب أن هذة المشروعات تساهم في زيادة حجم تصدير البضائع والسلع الغذائية وترفع الطاقة الاستيعابية للميناء، وتفقد وزير النقل خلال جولته بميناء سفاجا البحري مشروع «المشون» المقام على مساحة ٥٩٠٠ متر والخاص بتخزين البضائع، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٢% وسيتم الانتهاء من التنفيذ آخر فبراير 2021.
كما تفقد وزير النقل المنطقة التي تم استقطاعها من شركة الالمنيوم والتي تصل مساحتها ٤٠ الف متر وتم الانتهاء من اقامة رصيف بحري جديد بها بطول ٦٠ متر ومخزن مكشوف وتبلغ التكلفة الاجمالية ٥٥ مليون جنيه.
ومن المقرر ان يستكمل وزير النقل متابعة تنفيذ المرحلة الاخيرة من ساحة انتظار شاحنات النقل الثقيل خارج الميناء على مساحة ٤٨ الف متر بتكلفة ٣٨ مليون جنيه حيث تم تنفيذ نسبة ٤٥ %من المشروع.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يشدد علي الالتزام بمواعيد تنفيذ مشروعات تطوير ميناء سفاجا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.