شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشدد علي الالتزام بمواعيد تنفيذ مشروعات تطوير ميناء سفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على مسؤولي هيئة مواني البحر الأحمر على الالتزام بمواعيد تنفيذ مشروعات تطوير ميناء سفاجا، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا خلال تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بميناء سفاجا البحري.

وأكد وزير النقل خلال جولته في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء سفاجا البحري والتي تخدم حركة نقل البضائع والشاحنات والركاب أن هذة المشروعات تساهم في زيادة حجم تصدير البضائع والسلع الغذائية وترفع الطاقة الاستيعابية للميناء، وتفقد وزير النقل خلال جولته بميناء سفاجا البحري مشروع «المشون» المقام على مساحة ٥٩٠٠ متر والخاص بتخزين البضائع، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٢% وسيتم الانتهاء من التنفيذ آخر فبراير 2021.

كما تفقد وزير النقل المنطقة التي تم استقطاعها من شركة الالمنيوم والتي تصل مساحتها ٤٠ الف متر وتم الانتهاء من اقامة رصيف بحري جديد بها بطول ٦٠ متر ومخزن مكشوف وتبلغ التكلفة الاجمالية ٥٥ مليون جنيه.

ومن المقرر ان يستكمل وزير النقل متابعة تنفيذ المرحلة الاخيرة من ساحة انتظار شاحنات النقل الثقيل خارج الميناء على مساحة ٤٨ الف متر بتكلفة ٣٨ مليون جنيه حيث تم تنفيذ نسبة ٤٥ %من المشروع.