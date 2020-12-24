شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 80% من الحالات المصابة بـ«كورونا» في مصر بسيطة ولا تحتاج للمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، أن 80% من الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في مصر بسيطة ولا تحتاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن الدولة وفرت العلاج لكافة المرضي سواء في المستشفيات أو العزل المنزلي بالمجان .

وقال «حساني» خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا ودور وزارة الصحة في توفير الأدوية خلال عام من الجائحة، الخميس، إن اللجنة تعمل ليل نهار لخدمة المصريين في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن أول تحدي للجنة كان وضع بروتوكول نموذجي للعلاج، وفعلا تم وضعه، لافتا إلى أن التحدي الثاني موقف العديد من استخدام الهيدروكسي كلوروكين في برتوكول العلاج ولكن استخدمناه وأصرينا عليه بمعايير محددة، وهو ما حقق نتائج كبيرة ومهمة، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن الوزارة قامت بعمل عدد من الأوراق البحثية كدول العالم المتقدم حول المرض، مؤكدا أن مصر تقوم حاليا بتصنيع بروتوكول علاج كورونا بنسبة 100 %، مشيرا إلى إن مصر أول من وضعت بروتوكولا علميا يضم مضادات التجلط، وأنه بالرغم من تحذير منظمات العالم من خطورة الكورتيزون، إلا أن مصر استخدمته وبعد النجاح ادخلته باقي الدول ضمن برتوكولات العلاج.

وكشف «حسني»، أن مصر لم تنساق وراء الردود الإيجابية لعلاج الريمديسفير في العلاج، وقررنا إخضاعه للأبحاث وهو ما أثبت تأثيره سلبيا على صحة المواطنين، مشددا على أن وزارة الصحة قامت بأكبر دور خلال أزمة كورونا وهو دراسة الأدوية ومدى إيجابيتها، من خلال إنشاء مركز أبحاث للتأكد من فاعلية الأدوية.

وأشار الدكتور إيهاب كمال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن بروتوكول علاج كورونا دليل على نجاح مصر في مواجهة الوباء، مشيدا في الوقت نفسه بدور الشركات الوطنية لصناعة الدواء والتي ساهمت إلى حد كبير في توفير أدوية البروتوكول للمواطنين .

من جانبها أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر اعتمدت في بداية وضع بروتوكولات العلاج وكيفية التعامل مع المرضي، من خلال التواصل مع دولتي الصين وإيطاليا، مشيرة إلى أن اللجنة وضعت أول برتوكول علاجي في مارس 2020، باستخدام مضادات التجلط، وهو ما ساعد في انخفاض أعداد الوفيات، لذا تم التوسع في استخدامه بداية من البروتوكول الثاني مايو 2020.

وأشارت «العسال»، إلى أن البروتوكول العلاجي المحدث في شهر نوفمبر الماضي، تم من خلاله زيادات استخدام مضادات الفيروسات، حيث حققت أيضا نسب شفاء كبيرة، موضحة أنه تم تدريب الأطباء على كيفية استخدامه بشكل صحيح.