شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعلن مد تراخيص «التكاتك» لـ 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، قرارها رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٢٠، بمنح أصحاب مركبات التوكتوك مهلة ستة أشهر أخرى كحد أقصى للترخيص، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المحافظ أن القرار يشتمل أيضاً على التأكد من وجود رخصة قيادة لسائقى تلك المركبات مع منع سيرها داخل عواصم المدن، كما تنص المادة الثانية على أنه وفي حالة ضبط أي مركبة غير مرخصة بعد انتهاء المدة المحددة سيتم التحفظ على المركبات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرتها بمعرفة الجهات المختصة.