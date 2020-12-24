شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري حالات حرجة: معدل انتشار السلالة الجديدة يقترب من 70% مقارنة بالسلالات الحالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، أن المعلومات الخاصة بالسلالة الأخيرة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا وعدة دول أخرى، تؤكد إن معدل الانتشار أسرع ويقترب من نسبة 70% مقارنة بالسلالات الحالية، مشيرا إلى أن ذلك يفسر ارتفاع عدد الإصابات في بريطانيا خلال الأيام الماضية، وهو ما أدى إلى تشديد الحكومة البريطانية الإجراءات للمستوى الرابع.

وقال الدكتور سليمان في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن السلالة الجديدة ليست أول تحور في الفيروس خاصة وأن هذا النوع من الفيروسات قابل للتحور وهو ما يوضح وجود العديد من السلالات في دول العالم، ولكن خطورة هذه السلالة تكمن فقط في سرعتها على الانتشار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الابحاث العلمية والملاحظات السريرية اليومية لم تلاحظ أي تأثير للسلالة من حيث شدة وخطورة الفيروس مقارنة بالسلالات الحالية.

وأوضح «سليمان»، أن الوضع الحالي بالعالم لم يصل للوضع الكارثي كما حدث في الموجة الأولي من فيروس كورونا، ولكن ذلك لا يقلل من خطورة الفيروس وضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية.

وأشار «سليمان»، إلى إنه بالنسبة للقاحات الخاصة بفيروس كورونا لا يوجد تأثير من السلالة على فاعليته، حيث لا يوجد أي مؤشرات علمية على أن المصابين بالسلالة الجديدة أقل استجابة للقاحات الحالية، بالاضافة إلى أن وجود أكثر من لقاح ولكل منها تقنيات مختلفة يجعلها قادرة على مواجهة السلالة الجديدة وأي سلالات أخرى قد تظهر من الفيروس، موضحا إن المجلس البريطاني أكد على عدم تأثر السالة الجديدة على فاعلية اللقاحات، لكن ايضا لا نستطيع أن نؤكد ذلك بشكل قاطع وان العلماء الآن يقومون بالعديد من الأبحاث التي قد تأخذ بعض الوقت لاثبات ذلك.