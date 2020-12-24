شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: حملات لتعقيم المؤسسات الحكومية والشوارع بجميع أنحاء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالمنيا، إنه في اطار المسئولية المجتمعية للشركة والواجب الوطنى فإن الشركة بدأت أعمال التعقيم بالمصالح الحكومية والشوارع بكافة أنحاء المحافظة. وأضاف الشهاوى أنه تم تكليف كافة مديرى الأفرع بتعقيم المباني الإدارية بجميع أنحاء الشركة والمحطات والتعاون التام والكامل مع رؤساء المجالس والمدن وذلك لوضع خطة للتعقيم على مستوى المحافظة بالكامل. وأكد حرص الشركة على توفير كافة الخدمات للمواطن المنياوى وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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