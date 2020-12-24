شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات «مصر للطيران» يستقبلون البطل العالمي بيج رامي على بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت شركة مصر للطيران، منذ قليل، في مطار القاهرة البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" العائد علي متن رحلتها القادمة من نيويورك رقم MS986، عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

كان في استقبال البطل المصري بمطار القاهرة المحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية نائبا عن الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري وفريق عمل الإدارة العامة للدعاية والإعلام والادارة العامة للتسويق والمحطة والعلاقات العامة وقطاع أمن مصرللطيران.

وقام طاقم الرحلة من خلال النداء الصوتي علي متن الطائرة بتهنئة اللاعب علي الفوز باللقب وسط احتفال وترحيب به من جميع ركاب الرحلة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران من منطلق مسئوليتها المجتمعية تحرص علي رعاية ودعم المنتخبات والفرق الرياضية المصرية والأبطال في مختلف الألعاب خاصة الذين يمثلون مصر في البطولات الدولية.

بالورود والنداء الصوتي ...مصرللطيران استقبلت البطل العالمي بيج رامي علي متن رحلتها من نيويورك

بالورود والنداء الصوتي ...مصرللطيران استقبلت البطل العالمي بيج رامي علي متن رحلتها من نيويورك