شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى فروع بنك ناصر خلال صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس الإدارة على جميع فروع البنك ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات ديسمبر، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك قد أكد، أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يتم تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومى 1 و2 ديسمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومى 3 و6 ديسمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه.

وأشار عشماوي إلى أن الصرف متاحًا فى أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلى "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزى على العملاء فى حالة السحب من أى ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى، كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية، حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.