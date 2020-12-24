شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن 9 تعليمات للمسابقة المسيحية لطلبة المدارس والعاملين بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، التعليمات التنفيذية للمسابقة البحثية المسيحية، والتي أشارت إلى تصعيد خمسة فائزين من الطلبة على مستوى كل مديرية تعليمية، ومثلهم من العاملين.

وجاء التعليمات كما يلى:-

تسلم المسابقة للموجه الأول بالإدارة التعليمية فى موعد أقصاه 1 مارس 2021 على أن يتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية . تسلم المسابقات المصعدة من الإدارات إلى التوجيه العام بالمديرية بتاريخ 15 مارس 2021 ويتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية . يتم تصعيد خمسة أوائل من كل مرحلة ومن المعلمين على مستوى كل إدارة وبعد ذلك يتم تصعيد خمسة أيضًا على مستوى كل مديرية من المصعدين على مستوى الإدارات التعليمية . يتم تسليم المصعدين من كل مديرية إلى مكتب مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة في موعد أقصاه 1 أبريل 2021 . يرفق من الأبحاث الفائزة كشف يوضح بيانات الفائزين الخمسة من كل مرحلة وبالنسبة للمعلمين والموجهين يوضح فيه درجة المسابقة الثقافية ودرجة المحفوظات ودرجة الدرس التفاعلى. يرسل مع المسابقة كشف يوضح إجمالى عدد المشاركين في كل مرحلة على مستوى المديرية معتمد ومختوم . يتم تصعيد عشرة فائزين من كل مرحلة على مستوى الجمهورية بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور مراد حكيم بباوى. المسابقة متاحة لكافة الطلاب بالتعليم الحكومي بأنواعه والخاص واللغات والدولي وللفئات الخاصة والوافدين . مسابقة المعلمين والموجهين متاحة لكل العاملين بالتربية والتعليم والمحالين للتقاعد (المعاش) .

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للعام الدراسي 2020 -2021 وتم إعداد مسابقة لكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة (من الابتدائى حتى الثانوى) وذلك للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات والفئات الخاصة والمكفوفين والدمج والمنازل والوافدين والمدارس الدولية، كما تم تخصيص مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية، وشملت المسابقة أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها.

وهذه هى النسخة الثانية من المسابقة التى أطلقت نسختها الأولى للطلاب العام الدراسي الماضي، ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثاني بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، فكرة المسابقة، وهيى تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثى بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن، ويقود مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن المسابقة الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازى نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة.