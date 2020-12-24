شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أول دولة عربية تعيد ترتيب الأراضى بشهادة الأمم المتحدة.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منهجية إعادة ترتيب الأراضى هى إحدى أهم الاستراتيجيات العالمية التى يتبنى تطبيقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر، أن "الهابيتات" بدعم من الحكومة المصرية من خلال عدد كبير من القطاعات والمجتمع المحلى ويشارك فيها المواطنين أصحاب الأراضى بدءا من الجلسات التشاورية وحتى موافقتهم على الوثيقة.

ووفق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تعد مصر أولى الدول العربية التى تطبق منهجية إعادة ترتيب الأراضى وانطلقت فى مصر منذ 2015 فى عدد من المحافظات منها القليوبية ودمياط وبنها وتساهم المنهجية فى تلبية احتياجات المواطن المصرى اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا ورفع الدخل القومى الناتج على عن المناطق التى يتم بها تطبيق المنهجية وزيادة الاستثمار بها بشكل أكبر ووفق الهابيتات ساعدت المنهجية فى رفع قيمة الأراضى بين 40: 70% وتوفير الأراضى لدعم الخطة الرئاسية فى ودعم المرافق الأساسية.

الفيديو جراف التالى يوضح بالأرقام مجهودات مصر مع الأمم المتحدة في العمل على منهجية إعادة ترتيب الأراضي وأهميتها للمواطن المصري