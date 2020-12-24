شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التجارب على اللقاح الصينى لشركة "سينوفارم" مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات، إن نتائج التحاليل الخاصة باللقاح الصينى لشركة "سينوفارم" مبشرة وسيتم الانتهاء منها قريبا، لافتا إلى أنه سيتم تلقيح الفئات المستحقة باللقاح الصينى خلال أيام.

وأكد حسانى، فى تصريحات صحفية أنه من المنتظر تسلم الدفعة الثانية من اللقاح الصينى خلال الأسبوع المقبل.

ولفت مساعد وزيرة الصحة والسكان إلى أنه حتى الآن ليس هناك أى قرار بإغلاق المطارات أو منع دخول دول بعينها، لافتا إلى أن الدولة اتخذت قرارا بإجراء تحاليل الـ pcr فى جميع المطارات للقادمين من الخارج.

كان الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، قد أعلن الانتهاء غدا من اختيار مقار حقن المواطنين بلقاحات فيروس كورونا فى جميع محافظات الجمهورية، وأضاف" أنه فور صدور الإفراج الدوائى من معامل هيئة الدواء المصرية، للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصينى "سينوفارم" الأحد المقبل، التى وصلت مصر 10 ديسمبر 2020، هدية من دولة الإمارات الشقيقة، ستبدأ الوزارة بحقن الفئات الأولى بالحصول على اللقاح.