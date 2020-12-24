شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تدريب 27 ألفا من الأطقم الطبية على آليات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب كمال عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا أنه تم تدريب 27 ألفا و493 عضوا من أعضاء الفريق الطبى بداية من شهر سبتمبر 2020 علي آليات مواجهة كورونا.

وتابع كمال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الان في أكاديمية الاميرة فاطمة أن تم تدريب 250 طبيب في مستشفيات الصدر والحميات واشتمل التدريب علي المناقشة العلنية لحالات فيروس كورونا بمشاركة أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلي القيام بالتعاون مع بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم بامتحانات بلغت 30 امتحان واعتماد من البورد الامريكي وعدد الجامعات الي اشتركت 21، بالإضافة إلي تصميم موقع للمنصة التعليمية لاتحاة الفرصة لجميع الاطقم الطبية للحصول علي المواد العلمية والمحاضرات النظرية.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، الخاصة بفيروس كورونا، علاوة على توضيح الآليات الواجب على المواطنين إتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولاسيما للنساء الحوامل وكبار السن.